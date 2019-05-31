رياضة | التشكيل الرسمي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد (تغطية مباشرة beIN SPORTS)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد (تغطية مباشرة beIN SPORTS) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الجهاز الفني لفريق الترجي التونسي عن التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، في المباراة التي تجمعهما بعد قليل علي ملعب رادس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الترجي كالتالي:

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بن شريفية ، بن محمد ، الدوادي ، شمام ، الدربالي ، كوم ، كوليبالي ، الشعلالي ، بلايلي ، البدري ، لوكوسا.

بينما جاء تشكيل الوداد كالتالي:

التكناوتي ، العملود ، كومارا ، داري ، نوصير ، السعيدي ، جبران ، الكرتي ، الحداد ، أوناجم ، باباتوندي.