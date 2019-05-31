رياضة | عاجل.. الأهلي يدرس تعديل موعد اجتماعه الحاسم للدوري بسبب محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يدرس تعديل موعد اجتماعه الحاسم للدوري بسبب محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، تعديل موعد الاجتماع الطارئ المقرر إقامته مساء غدٍ بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا.

واقترح أعضاء المجلس تأجيل موعد الاجتماع، ليقام بعد ظهر غدٍ الأحد، لمتابعة مباراة ليفربول وتوتنهام، بدوري الأبطال.

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ويناقش مجلس الأهلي، خلال الاجتماع موقف النادي من استكمال مسابقة الدوري الممتاز، عقب تعديلات لجنة المسابقات على جدول المسابقة.

ويلتقي ليفربول توتنهام، مساء غدٍ على ملعب واندميترو بوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا.