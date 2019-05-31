رياضة | رسميا.. الاتحاد السعودي يجدد عقد خالد السميري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الاتحاد السعودي يجدد عقد خالد السميري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، اليوم، عن تجديد عقد خالد السميري حتى عام 2023.

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ونشر الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورة للاعب معلقًا عليها: "تجديد عقد اللاعب خالد السميري".

وأضاف : "أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر عن تجديد عقد اللاعب خالد السميري حتى 2023، وتمت مراسم التوقيع بين رئيس مجلس الإدارة واللاعب".