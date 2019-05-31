رياضة | صحيفة سعودية: خالد الغنام يقترب من أحد الأندية المشاركة باليوروباليج الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة سعودية: خالد الغنام يقترب من أحد الأندية المشاركة باليوروباليج الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي كراكوفيا البولندي، الذي يشارك في "يوروبا ليج" الموسم المقبل، طلب ضم خالد الغنام، لاعب المنتخب السعودي تحت 20 عامًا لكرة القدم، ابتداءً من الموسم المقبل.

وذكر ميهاو بوبيرز، مدرب فريق كراكوفيا الأول لكرة القدم، في تصريحات لصحيفة "الرياضية": ”اللاعب رائع، ومستواه مميَّز، ويستحق اللعب في أوروبا، وأريده في فريقي في يووربا ليج الموسم المقبل“.

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وأبلغ المدرب الصحيفة بأنه سيتشاور مع رئيس النادي قبل أن يتقدم بعرض رسمي للاعب للحصول على خدماته، علمًا بأن الغنام يلعب في نادي القادسية.

وودع الأخضر السعودي، بطولة كأس العالم للشباب 2019، من دور المجموعات، بتلقيه 3 هزائم متتالية، من كل من فرنسا ومالي وبنما.