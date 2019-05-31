رياضة | عاجل.. جروس يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك عبر "الخليج 365 الرياضي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جروس يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الزمالك عبر "الخليج 365 الرياضي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد السويسري كريستيان جروس مدرب نادي الزمالك السابق، بجماهير القلعة البيضاء واصفاً إياها بـ"الرائعة" وذلك عقب رحيله عن صفوف الأبيض.

وكانت عدسة "الخليج 365 الرياضي" قد التقطت جروس في ظهوره الأول عقب الأزمة التي حدثت مع رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

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وقال جروس في تصريحات لـ "الخليج 365 الرياضي" :" جماهير الزمالك رائعة".

وأعلن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور رحيل جروس عقب تعادل الزمالك مع الإنتاج الحربي بنتيجة هدف لمثله.

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