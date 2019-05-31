اونلاين | رابط لعبة الترجي: بث مباشر مباراة الترجي والوداد كورة اونلاين YALLA SHOOT يلا شوت مباراة الترجي والوداد البيضاوي جودةHD

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كتب زياد زيادفي رياضة عالميةآخر تحديث منذ دقيقة واحدة

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بث مباشر مباراة الترجي والوداد كول كورة – cool kora وفي المباراة التي جمعت بين الترجي والوداد استطاع اللاعب كوليبالي أن يحرز هدف في الدقيقة 44، بث مباشر مباراة الترجي والوداد هاي كورة – hihi2 وكان هذا من خلال الشوط الأول، بينما أحرز إبراهيم كومارا هدف التعادل في الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 79.

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بث مباشر مباراة الترجي والوداد بين ماتش – bein match والمؤهلات لهذه المباراة في صالح الترجي الذي يلعب على أرضه وفي وسط جمهوره، الامبراطورية بث مباشر مباراة الترجي والوداد – embratoria وسنتابع من يستطيع أن يقوم بإحراز الأهداف والحصول على اللقب لهذا الموسم.

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كورة لايف بث مباشر مباراة الترجي والوداد – koora live وسوف نلتقي مع هذه المباراة اليوم في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، بي ان سبورت بث مباشر مباراة الترجي والوداد – bein sport وفي تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

الامبراطورية بث مباشر مباراة الترجي والوداد – embratoria وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورت إتش دي الأولى على الهواء مباشرة، من خلال ملعب رادس.