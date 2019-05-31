اونلاين | targi يوتيوب: مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر bein sport يلا شوت الترجي والوداد مباشر بدون تقطيع جوول

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بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي والوداد bein sport الترجي والوداد بث مباشر مباراة الترجي والوداد الاسطورة livehd7 الترجي والوداد يلا شوت بث مباشر كورة أونء لاين yalla shoot دون تقطيع، يستقبل ملعب رادس بالعاصمة التونسية نهائي دوري أبطال أفريقيا مساء اليوم في الحادية عشر مساءاً بين الترجي والوداد البيضاوي المغربي بعد نهاية مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ويحتاج الترجي لتحقيق الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي للحفاظ على اللقب القاري.

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مباراة الترجي والوداد بث مباشر مشاهدة ماتش الترجي والوداد يلا شوت كورة لايف بدون تقطيع دوري أبطال أفريقيا مباراة العودة مشاهدة بث مباشر الترجي والوداد البيضاوي بجودة عالية مباريات اليوم يلا شوت، يبدأ توقيت مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي والترجي اليوم، وشهدت مباراة الرباط أحداث مثيرة كان بطلها الحكم المصري جهاد جريشة، الذي قرر “الكاف” إيقافه لمدة ست شهور على خلفية أداءه الباهت في مباراة الذهاب بعد طرده لاعب الواد وتغاضيه عن ركلة جزاء لأصحاب الأرض.

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رابط مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي والوداد يلا شوت yalla shoot الترجي والوداد مباشر كورة ستار مباراة الترجي والوداد بدون تقطيع مشاهدة مباراة الترجي اليوم نهائي دوري أبطال افريقيا، تأمل جماهير الترجي التونسي في الحفاظ على لقبها اليوم وتحقيق الفوز على الوداد المغربي في نهائي البطولة، حيث أن الترجي يًعد الأقرب للتتويج باللقب للمرة الثانية توالياً بعد الفوز بلقب الموسم الماضي على حساب الأهلي في المباراة الختامية، في حين يحاول الوداد تكرار إنجاز العام قبل الماضي والعودة من الباب الضيق بلقب غالي لجماهيره الكبيرة.

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وكانت نتيجة مبارة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله وسيكون على الوداد تحقيق الفوز او التعادل بأكثر من هدف لحسم اللقب لصالحه، سنوفر لكم البث المباشر الخاص بتلك المواجهة مباشرة فور بدايتها، مشاهدة ممتعة للقاء الترجي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال اوروبا لكرة القدم.

تشكيل الوداد الرسمي

حراسة المرمى: محمد رضا التكناوتي

الدفاع: أيوب عملود- محمد نهيري- الشيح كومارا- عبد اللطيف نوصير

وسط الميدان: وليد الكرتي- يحيي جبران- صلاح الدين السعيدي

الهجوم: بديع اووك- أيمن الحسوني- اسماعيل الحداد

مشاهدة مباراة ارسنال اليوم بث مباشر، سيكون معز بن شريفية حارس مرمي نادي الترجي أبرز الغائبين عن تلك الممواجهة من جانب أصحاب الأرض، وسيكون النقاش أبرز الغائبين عن صفوف نادي الوداد، نزل الفريقين إلي أرضية الملعب الآن، وسط حضور جماهيري مشحون بملعب رادس الاوليمبي بالعاصمة التونسية تونس، وسنكون معكم حتي بداية اللقاء، وقد وفرنا لكم البث المباشر لمباراة الترجي والوداد بالأعلي.