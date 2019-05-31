اونلاين | بث مباشر مباراة الترجي والوداد يلا شوت Kora Live كورة ستار أقوى رابط مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر Multi جودةHD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة الترجي والوداد يلا شوت Kora Live كورة ستار أقوى رابط مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر Multi جودةHD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

wac vs taraji final: بث مباشر مباراة الترجي والوداد يلا شوت Kora Live كورة ستار أقوى رابط مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر Multi جودات مختلفة الاسطورة الوداد مباشر Chawalii غيابات للفريقين والنتيجة تشعل اللقاء

بث مباشر مباراة الترجي والوداد يلا شوت Yalla shoot كورة ستار لايف رابط مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر الوداد والترجي كورة اون لاين الاسطورة يلا شوت EST vs WAC يوتيوب، يسدل الستار اليوم على بطولة دوري أبطال افريقيا بمباراة الاياب من النهائي حين يحل الوداد البيضاوي المغربي ضيفا على ستاد رادس معقل فريق الترجي والشاهد على تتويج الفريق العام الماضي أمام الأهلي، حيث ينتظر الكثير من الجماهير ما ستسفر عنه مباراة الليلة ومن سيرفع الكأس القارية ويُكتب اسمه بطلا للقارة في هذا الموسم.

est vs wac live hd matchest vs wac live hd match

بث مباشر مباراة الترجي والوداد يلا شوت

مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر يلا شوت Kora live WAC كورة لايف بث مباشر مباراة الترجي والوداد كورة ستار يوتيوب الاسطورة بث مباشر الوداد والترجي بجودة متعددة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش حيث ستنقل على العديد من القنوات لاسيما قناة بي ان سبورت HD1 وأيضا HD2 بتعليق الشوالي وجواد بدة ونوفل باشي، ويسعى الترجي للمحافظة على النتيجة الايجابية التي حققها خارج الديار في الأسبوع الماضي وهى التعادل بهدف لكل فريق حيث يكفيه التعادل السلبي للفوز بمجموع اللقائين.

Advertisements

مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر

يلا شوت بث مباشر الترجي والوداد كورة ستار EST kora stae مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر الترجي كورة اون لاين الاسطورة بث مباشر الوداد لايف ستريم En direct يوتيوب، ويحاول مدرب الفريق المستضيف الليلة تعويض غيابات الفريق عن اللقاء بسبب الانذار الذي تحصل عليه لاعبوه في الذهاب حيث ينوي الاعتماد على رامي الجريدي في حراسة المرمى بدلا من معز بن شريفية ويلعب سعد بقير بديلا للشعلالي، ويعوض غياب شمس الدين الذوادي اللاعب اليعقوبي فهل تنجح هذه الاختيارات للقاء الهام.

الترجي والوداد بث مباشر كورة ستار لايف

بث مباشر الترجي والوداد يلا شوت كورة ستار Yalla live، مشاهدة مباراة الوداد والترجي بث مباشر الوداد كورة اون لاين، بث مباشر مباراة الوداد والترجي لايف كورة اتش دي، يوتيوب kora tube يلا شوت بث مباشر مباراة الوداد والترجي التونسي بجودات متعددة لايف اليوم بث مباشر الوداد والترجي رابط مشاهدة مباراة الترجي الوداد نهائي افريقيا رابط البث نتيجة مباراة الترجي والوداد بث مباشر

وكان الاتحاد الافريقي قد قرر ايقاف حكم مباراة الذهاب المصري جهاد جريشة 6 أشهر بسبب ما وصفه “بسوء الآداء” بعد الغاؤه لهدف أحرزه فريق الوداد بداعي لمسة اليد بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

واعتذر فوزي لقجع عن الحضور لمباراة الليلة لدعم الوداد بسبب ظروف طارئة خاصة به حيث اعتاد على الحضور في المواجهات السابقة بسبب دعمه الشديد للفرق المغربية كونه رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم

وتحدث عبداللطيف نصير لاعب ومدافع الوداد على أن لاعبي فريقه تداركون الأخطاء التي وقعوا فيها في المباراة الأولى وجاءوا للفوز على الترجي في أرضه بالرغم من كون المباراة صعبة على الفريقين.