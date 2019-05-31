شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يشكل لجنة برئاسة طه إسماعيل للتخطيط لقطاع الكرة في الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، والمفوض من المجلس بشؤون كرة القدم، تشكيل لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الدكتور طه إسماعيل، وتضم في عضويتها كلًا من الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاءت هذه الاختيارات في ضوء الخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يتمتع بها هذا الثلاثي والذي يمثل أجيالا كروية مختلفة ساهمت في نجاحات كثيرة للنادي.

وتقوم لجنة التخطيط التي شكلها محمود الخطيب، بإعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره.

هذا وتبدأ اللجنة أول اجتماعاتها في الثانية ظهر الأحد المقبل، لتقييم ودراسة الموقف قبل وضع تصور جديد لقطاع الكرة.