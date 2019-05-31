شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. وادي دجلة يعلن تجديد عقد مدربه اليوناني تاكيس جونياس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي وادي دجلة، تجديد تعاقده مع اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، والاستمرار في القيادة الفنية للفريق خلال الموسم المقبل.

ويحتل تاكيس جونياس، مع فريق وادي دجلة هذا الموسم المركز الرابع عشر في مسابقة الدوري الممتاز المصري برصيد 37 نقطة، بالفوز في 9 مباريات والتعادل في 10 والخسارة في 14، وأحرز الفريق 39 هدفا، ودخل مرماه 46، ويتبقى له مباراة أمام الإنتاج الحربي.

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» خبر استمرار مدربه للموسم المقبل بعد تجديد عقده، تحت تعليق: «دعونا نرحب بتجديد تعاقد وادي دجلة مع مدربنا تاكيس».