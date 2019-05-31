شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي دوري الأبطال بـ«مدريد» للمرة الخامسة.. قصة 4 نهائيات احتنضتها العاصمة الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتهي الموسم في الكرة الأوروبية مساء الغد السبت، من ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد، عندما يلتقي توتنهام هوتسبير مع ليفربول في نهائي إنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا موسم 2018/2019.

نهائي الغد سيكون خامس نهائي في تاريخ المسابقة الأوروبية الأكبر الذي يُلعب في العاصمة الإسبانية، وإن كان هو الأول في ملعب أتلتيكو مدريد الجديد، الذي افتتح في عام 2017.

في السياق التالي سنستعرض معكم النهائيات الـ4 السابقة في دوري الأبطال التي استضافتها العاصمة الإسبانية، والتي لُعبت كلها في ملعب ريال مدريد الشهير، سانتياجو بيرنابيو.

1- ريال مدريد × فيورنتينا (نسخة عام 1957)

النسخة الثانية لدوري الأبطال بمسماه القديم (الكأس الأوروبية) احتضنها ملعب حامل اللقب وقتها، ريال مدريد، وشهدت تتويج البطل الإسباني بثاني ألقابه بعد تغلبه على فيورنتينا ممثل الكرة الإيطالية بهدفين دون مقابل.

المباراة شهدت حضورا جماهيريا غفيرا بتواجد 124 ألف متفرج، وسجل هدفي ريال مدريد في المباراة أسطورتا النادي، باكو خينتو وألفريدو دي ستيفانو.

2- إيه سي ميلان × أياكس أمستردام (نسخة عام 1968)

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النسخة رقم 14 تحت مسمى الكأس الأوروبية شهدت تواجد إيه سي ميلان في النهائي للمرة الثانية في تاريخه مع ظهور لأياكس في النهائي لأول مرة، وانتهت المباراة بفوز ساحق للعملاق الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف.

الحضور الجماهير للمباراة كان أقل من 32 ألف متفرج، وشهدت تسجيل المهاجم الإيطالي بييرينو براتي لهاتريك ليكون آخر لاعب حتى يومنا هذا تمكن من تسجيل هاتريك في نهائي الكأس الأوروبية أو دوري أبطال أوروبا.

3- نوتينجهام فورست × هامبورج (نسخة عام 1980)

النسخة رقم 25 للكأس الأوروبية، والتي شهدت تواجد طرف إنجليزي في النهائي للنسخة الرابعة على التوالي، وتواجد ثان على التوالي بالتخصص لنوتينجهام فورست الذي واجه فريقا يلعب النهائي لأول مرة وقتها، وهو فريق هامبورج الألماني.

المباراة شهدت حسم نوتينجهام لقبه الثاني على التوالي للمسابقة بعد فوزه بهدف نظيف، محافظًا على سلسلة التفوق الإنجليزية في المسابقة وقتها، والتي شهدت تحقيق الأندية الإنجليزية للقب في 4 من 4 نسخ متتالية (وامتدت هذه السلسلة بعدها بعامين لـ6 انتصارات إنجليزية في 6 نسخ متتالية من الكأس الأوروبية).

4- إنتر ميلان × بايرن ميونيخ (نسخة عام 2010)

آخر ظهور لملعب سانتيجاو بيرنابيو في نهائي دوري الأبطال، وهو الظهور الأول لملعب ريال مدريد في نهائي المسابقة بمسماها الجديد، في لقاء شهد تتويجا تاريخيا لنادي إنتر ميلان الإيطالي الذي هزم العملاق الألماني بايرن ميونخ بهدفين دون مقابل، وتوج بالثلاثية (لقب الدوري، الكأس ودوري الأبطال) للمرة الأولى في تاريخه، ليكون النادي الإيطالي الوحيد الذي حقق هذا الإنجاز.

المباراة شهدت هدفين من الهداف الأرجنتيني دييجو ميليتو أمام حضور جماهيري وصل إلى 73 ألفا و500 متفرج في حضور هو الأكبر في سانتياجو بيرنابيو لنهائي دوري الأبطال منذ حضور نهائي عام 1957.