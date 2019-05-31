شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر الشاب يودع كأس العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

خرج المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم من من نهائيات كأس العالم للشباب المقامة حالياً في بولندا بخسارته من نظيره البنمي 1-2 اليوم (الجمعة) على ملعب مدينة بيدغوشتش، البولندية ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الخامسة.

وبهذه الخسارة الثالثة على التوالي خرج المنتخب السعودي من البطولة برصيد خالٍ من النقاط محتلاً المركز الرابع والأخير.