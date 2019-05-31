شكرا لقرائتكم الخطيب يشكل لجنة للنهوض بقطاع الكرة برئاسة طه إسماعيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، والمفوض من المجلس بشئون كرة القدم، على إصدار قرار بتشكيل لجنة للتخطيط لقطاع كرة القدم برئاسة الدكتور طه إسماعيل وتضم في عضويتها كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو.
ومن مهام لجنة التخطيط إعداد خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الإحترافية الكاملة في الأداء فنيًا وإداريًا على كافة مستويات القطاع ويضع الأهلي في المكانة التي تليق بتاريخه وتسعد جماهيره.
وتبدأ اللجنة أول اجتماعاتها في الثانية ظهر الأحد المقبل لتقييم ودراسة الموقف قبل وضع تصور جديد لقطاع الكرة.
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