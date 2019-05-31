شكرا لقرائتكم جروس يجتمع الليلة بمجلس الزمالك لطلب مكافأة الكونفدرالية وإنهاء التعاقد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك جلسة مساء اليوم مع مجلس إدارة النادي لإنهاء ارتباطه رسميا بالفريق، بعد قرار عدم التجديد له بعد التعادل أمس أمام الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري الممتاز.
جروس يهدف أثناء جلسته مع المجلس الأبيض للحصول على مكافآت الفوز بالكونفدرالية الإفريقية والتي حصل عليها الفريق منذ 5 أيام على حساب نهضة بركان المغربي.
وأعلن الزمالك عن تعيين خالد جلال في منصب المدير الفني، لاستكمال مسيرة الفريق بمسابقة الدوري الممتاز، والتي يتبقى بها ٤ مواجهات أمام حرس الحدود والجونة والإسماعيلي والأهلي.
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