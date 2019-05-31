شكرا لقرائتكم ريفر بليت يتوج بكأس سوبر أميركا الجنوبية للمرة الثالثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج فريق ريفر بليت الأرجنتيني بلقب كأس سوبر أميركا الجنوبية لكرة القدم، ريكوبا سودأميريكانا، بفوزه على ضيفه أتلتيكو بارانينسي البرازيلي 3 - صفر فجر يوم الجمعة في مباراة الإياب التي جرت على ملعب المونيمونتال.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت في البرازيل بفوز أتلتيكو بارانينسي، بهدف نظيف، سجله اللاعب ماركو روبن ليتفوق ريفر بليت 3 - 1 في مجموع اللقاءين.

وتقدم إيناسيو فرنانديز بهدف لريفر في الدقيقة 65 قبل أن يحسم الفريق الأرجنتيني الفوز في الثواني الأخيرة بهدفين سجلهما لوكاس براتو وماتياس سواريز في الوقت بدل الضائع.

وعادل ريفر بليت الرقم القياسي، كأكثر الأندية تتويجًا بلقب البطولة بالتساوي مع مواطنه بوكا جونيورز وبرصيد ثلاثة ألقاب لكل منهما.