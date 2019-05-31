“هنا”ترتيب لجدول الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الزمالك والإنتاج ورحيل جروس يهز القلعة...

أعزائي المتابعين يسعدني أن أقدم لكم هذا التقرير، الذي أتمنى أن ينال إعجابكم ورضاكم، عن ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز لموسم 2018/2019، المثير والمشتعل فهذا أول موسم منذ بداية إنطلاق المسابقة في عام 1948 لا تجد متابع يستطيع أن يجزم من هو الفائز بالدرع، وهذا ناتج عن المنافسة الشرسة من قبل الثلاثي المتنافس علي القب هذا الموسم، وهم الأهلي صاحب التاريخ و40 لقب، والزمالك المنافس الأول والدائم للأهلي علي الألقاب سواء المحلية أؤ الإفريقية، وحالياً الوافد الجديد وهو فريق بيراميدز، صاحب الإمكانيات الكبيرة والقدرة المالية الرهيبة التي لا ينافسة فيها أحد، وهو من أحدث هذا الصراع هذا الموسم، وأعطى للدوري مزاق خاص لم يتعود علية الجمهور .

تحديث: يجتمع اليوم بإتحاد كرة القدم الجنة المشكلة لبحث مؤجلات الفرق المصرية، ومواعيد المباريات التي تم تأجيلها لنادي الزمالك، بعد بيان النادي الأهلي بعدم خوض مبارات المقاولون التي كان مقرر لها اليوم الثلاثاء 28/5/2019، وهناك مقترح بإستكمال المباريات بدون الأعبون الدوليون .

أقيمت مباراة الأهلي وأنبي، وإنتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين، سجلهما الاعبين حسين الشحات في الدقيقة 3 من بداية المباراة، ومروان محسن في الوقت بدل الضائع في الدقيقة 94، ليرفع الأهلي رصيدة من النقاط الي النقطة 73، بينما أقيمت مباراة الزمالك والداخلية ضمن مباريات الإسبوع ال32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتعادل الزمالك يفقده نقتتين ثمينتين، في صراعه علي بطولة الدوري الممتاز مع النادي الأهلي بنتيجة 1/1 ليصل للنقطة، ال67 في المركز الثالث.

تحديث اليوم الجمعة:تعادل الزمالك مع الإنتاج بهدف لمثلة يضع الزمالك في مأزق في الدوري وأيضاًرحيل جروس يجعل جماهير الزمالك تقلق علي مصير الفريق في منافسة الدوري مع الأهلي

ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد تعادل الزمالك

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ترتيب قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز

أحمد علي 18 خالد قمر 14 محمود علاء 14 صلاح أمين 11 محمود كهربا 10 حسام سلامة 10

ويشتعل الصراع علي المقدمة بين الثلاثة الكبار وهناك صراع أخر علي المركز الرابع المؤهل للكونفدرالية الإفريقية بين المصري والمقاولون،ومصر المقاصة،الذي أصبح الفارق بينهما ثلاث نقاط فقط.