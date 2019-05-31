7sry مشاهدة مباراة الترجي ضد الوداد نهائي دوري الأبطال الأفريقي Final بث مباشر الترجي والوداد كورة...

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Livehd7 الترجي والوداد نادي الترجي التونسي يستضيف اليوم نادي الوداد المغربي، في نهائي عربي خالص، ونادي الترجي التونسي فاز بثلاث نسخ من دوري أبطال أفريقيا، بينما نادي الوداد فاز في نسختين فقط بدوري الأبطال، ونرصد معكم كل جديد عبر التحديثات، ونادي الترجي يستفيد من عامل الأرض والجمهور، ويكفيه التعادل السلبي فقط

بث مباشر الترجي ضد الوداد

الاسطورة الترجي والوداد، انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت بعض الجدل التحكيمي واللجوء لحكم الفار أكثر من مرة، ونرصد معكم كل جديد، يمكنكم الدخول ومتابعة التقارير العاجلة حول مباراة يلا شوت الترجي والوداد اليوم نهائي دوري أبطال أفريقيا

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كورة ستار الترجي ضد الوداد

يلا شوت الترجي والوداد، بتوقيت المغرب تنطلق المباراة اليوم الساعة 9:00 مساءًا، وبتوقيت تونس تنطلق المباراة الساعة 10:00 مساءًا، وبتوقيت القاهرة الساعة 11:00 مساءًا على الملعب الأولمبي برادس والتحكيم باكاري غاساما والتعليق عصام الشوالي، وتنطلق المباراة على قناة بي إن سبورت إتش دي الأولى والثانية.

لينك مشاهدة الترجي ضد الوداد

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