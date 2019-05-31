كورة لايف caf مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين يلا شوت ماتش الوداد ضد...

بث مباشر مشاهدة مباراة الترجي والوداد اليوم يلا شوت yalla shoot كورة اون لاين بدون تقطيع يوتيوب، حيث يلعب الوداد ضد الترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بمبارة الإياب بتونس، بعدما انتهت المباراة الأولى بين الفريقين بالمغرب الأسبوع الماضي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، لتكون حظوظ الترجي أكبر في تلك المواجهة من اجل حسم اللقب للمرة الثانية على التوالي، وننقل لكم رابط يلا شوت الوداد والترجي بث مباشر أون لاين بين سبورت.

الوداد والترجي بث مباشر يلا شوت، سوف تبدأ المواجهة في تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مصر، الثانية عشر مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية، العاشرة بتوقيت المملكة المغربية، وسوف تنقل المواجهة عبر قناة bein sport hd المشفرة، وسيعلق على المباراة كلاً من المعلق التونسي عصام الشوالي على القناة الصوتية الأولي، والمعلق المغغربي جواد بده على القناة الصوتية الثانية، وستعرض بث مباشر مباراة الترجي والوداد kora kive جوال.

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مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر اليوم اون لاين،مباراة الوداد والترجي مباشر، يدير المبارة النهائية اليوم الحكم الزامبي بكاري جاساما، وكانت هناك مطالبات من نادي الترجي بأبعاد جاساما عن المباراة، لكن صمم الاتحاد الأفريقي على إسناد المباراة إلي هذا الحكم الذي يصنف الأفضل أفريقيا، وستكون تلك المواجهة بين الفريقين ثأريه بعد العديد من المشاحنات خلال لفترة الماضية، يلا شوت الترجي والوداد yalla shoot بجودة عالية اون لاين.

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مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مبشر، وكان بعض من حماهير نادي الترجي اعتدوا صباح اليوم على حافلة تنقل بعض جماهير نادي الوداد، في مشهد مؤسف يوضح ان المشاحنات بين إدارة الفريقين خلال الفترة الماضية كان لها عامل في الشحن الكبير لدي الجماهير.

وكان نادي الوداد قد وصل إلي العاصمة التونسية تونس قبل يومين من أجل الاستعداد لتلك المواجهة، وسيكون الحضور الجماهيري في ملعب رادس يزيد عن الـ 60 ألف متفرج، كل التمنيات بمشاهدة مباراة ممتعة بين الترجي والوداد اون لاين يلا شوت.