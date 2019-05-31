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موقف رائع من مدحت العدل مع جروس بعد رحيله عن الزمالك

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كتب: ضياء السقا

روى الدكتور خالد منتصر، موقفا رائعا للسيناريست والكاتب مدحت العدل، المعروف بتشجيعه للزمالك، بعد رحيل جروس عن تدريب الفريق الأبيض.

وكتب منتصر عبر حسابه الشخصي بتوير: "شكراً الصديق الجميل د. مدحت العدل.. د مدحت يذهب الي المدرب جروس في الفندق معتذراً له ويهديه بوكيه ورد في تصرف حضاري في منتهي الشياكة والرقي".

كان نادي الزمالك قد أنهى تعاقده مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني عقب التعادل مع الإنتاج الحربي 1 / 1، وتقرر تعيين خالد جلال بدلا منه.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ30 فى العاشرة مساء الاثنين المقبل باستاد المكس بالإسكندرية.

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