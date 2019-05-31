تعرف على تشكيل جهاز الزمالك الجديد

كتب عمرو جاب الله أسفرت جلسة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك مع خالد جلال المدير الفنى العائد لقيادة الفريق الأبيض خلفا للسويسرى كريستيان جروس عن التشكيل النهائى للجهاز المعاون لجلال فى قيادة الأبيض خلال المرحلة المقبلة. وكشف مصدر مسئول بالزمالك التشكيل النهائى لـ"اليوم السابع" الذى جاء كالتالى:

خالد جلال مدير فنى. Advertisements نبيل محمود رامبو مدرب عام. تامر عبد الحميد دونجا وأمير عزمى مجاهد مساعدين. خالد متولى مدرب حراس مؤقت لحين انتهاء أيمن طاهر من قيادة حراس الاتحاد فى المباراة المقبلة لزعيم الثغر أمام سموحة ثم يتولى مهمة تدريب...

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