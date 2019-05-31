شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يعسكر بالإسكندرية استعدادا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى معسكر مغلق بمدينة الإسكندرية غدا السبت استعدادا لمواجهة الزمالك ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز .

قررت لجنة المسابقات على ضوء النتائج الأخيرة إقامة لقاء الزمالك المقبل المحدد له في العاشرة مساء الاثنين المقبل 3 يونيو أمام حرس الحدود بستاد حرس الحدود بدون جمهور.

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يقام لقاءات يوم الإثنين المقبل يكون طرفها الأربعة فرق التى تنافس على الهبوط فى توقيت واحد ، والمباريات هي الزمالك و حرس الحدود ، بتروجت و المقاولون العرب، الإنتاج الحربي أمام وادي دجلة والاتحاد السكندري مع سموحة.