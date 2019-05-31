شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير الإسماعيلى يتحدث عن مفاجأة شوقى غريب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد أيمن ظهير الإسماعيلى سعادته باختياره ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى، مشيرا إلى أن ضمه كان بمثابة المفاجآة. وانضم أيمن من الإسماعيلى بجانب الثنائى عبد الرحمن مجدى ومحمد صادق لمعسكر شباب الفراعنة الذى يتخلله عدة وديات. Advertisements وأضاف أيمن فى تصريحات صحفية :”اشكر الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب على ثقتهم فى قدراتى، أعدهم بأنى سأبذل قصارى جهدى لتحقيق الإضافة الفنية”. وأشار أحمد أيمن :”اعتقد أن تألقى مع فريقى ومشاركتى بأكثر من مركز عززت فى فرص تواجدى مع المنتخب الأوليمبى”. وأتم حديثه :”أشكر كل من أشاد بقدراتى ، انا تحت أمر الجهاز الفنى دائما باللعب فى أى مكان يحتاجنى فيه الفريق”.

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