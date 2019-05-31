شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي ينتظر "الإجازة" للسفر إلى أوروبا .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي حصول فريقه عل إجازة طويلة من أجل استغلالها فى السفر إلى بلاده أو إلى أسبانيا من أجل قضاء إجازة هناك بعدما حالت الظروف دون سفره إلى بلاده طوال الفترة الماضية.

ويتدرب الأهلي خلال هذه الأيام لحين وضوح الرؤية بشأن إستكمال الفريق لبطولة الدوري بعدم سبق وأعلن الاهلي لن يستكمل مشاركته في بطولة الدوري بسبب تأجيل مباريات الفريق لما بعد أمم أفريقيا المقبلة.

Advertisements

وسيتحدد موقف الأهلي من المشاركة في المباريات خلال الأيام القليلة المقبلة وبناءً عليه سيحصل لاسارتي على إجازة لعدة أيام من أجل السفر الى بلاده.