شكرا لقرائتكم خبر عن هدف لا ينسي.. بركات يسجل التعادل فى الزمالك موسم 2010 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مباراة مثيرة بين قطبي كرة القدم الأهلي والزمالك ، نجح محمد بركات لاعب الاهلي السابق ، في تسجيل هدف التعادل للمارد الأحمر في الدقيقة الأخيرة بالمباراة . وانتهت المباراة بتعادل الاهلي والزمالك 3-3 في موسم 2010 .

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