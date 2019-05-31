شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها تلقى كهربا عرضا خارجيا، وانتظار الأهلى مخاطبات الجبلاية للرد على أزمة جدول الدورى.

بعد إقالة جروس .. خالد جلال يصل مقر الزمالك لحسم اختيار الجهاز المعاون

وصل منذ قليل خالد جلال المدير الفني الجديد للزمالك إلى مقر النادي بميت عقبة لعقد اجتماع مع رئيس النادي لاختيار الجهاز المعاون .

كان نادي الزمالك قد أنهي تعاقده مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني عقب التعادل مع الإنتاج الحربي 1 / 1، وتقرر تعيين خالد جلال كمدير فني.

الأهلى ينتظر المخاطبات الرسمية من الجبلاية قبل الرد على أزمة جدول الدوري

ينتظر مسئولو الأهلى وصول خطابات رسمية من إتحاد الكرة بشأن اعتماد جدول مسابقة الدوري والكأس، قبل اتخاذ قرارات عاجلة فى اجتماع مجلس الإدارة الطارئ المقرر اقامته غداً السبت، والذي يأتى استكمالًا لاجتماعه الذى جرى يوم الجمعة الماضى وذلك، لدراسة موقف النادى من كافة جوانبه بشأن المواعيد التى اعتمدها اتحاد الكرة للمباريات المتبقية من مسابقتى الدورى والكأس.

اتجاه فى الإسماعيلى لتأجيل ملف الخواجة المنتظر لنهاية الدور الأول بالكان

يسود اتجاه داخل مجلس إدارة النادى الاسماعيلى لتأجيل حسم ملف المدير الفنى الأجنبى للدراويش لنهاية الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق 21 يونيو المقبل بالقاهرة.

وأكد مصدر أن مجلس الإسماعيلى ينتظر وجود عدد من المدربين الأجانب فى القاهرة مع منتخباتهم للمشاركة فى البطولة للدخول فى مفاوضات جادة مع أحدهم، حال خروجه من الدور الأول للبطولة حتى يستطيع بداية فترة الإعداد مع الدراويش.

الزمالك يطلب حكاما أجانب لمباراة الحدود.. واللجنة تنتظر الـ25 ألف دولار

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طلب مسئولو نادى الزمالك تعيين حكام أجانب لمباراتهم المقبلة أمام حرس الحدود والتى ستقام باستاد المكس بالإسكندرية، والمقرر لها العاشرة مساء الاثنين المقبل فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ30 للدورى.

وتنتظر لجنة الحكام وصول الـ25 ألف دولار من أجل التفاوض مع الحكام الأجانب لإدارة مباراة الزمالك.

تعرف على مواعيد عمل منافذ بيع تذاكر أمم أفريقيا 2019 بواسطة تطبيق "تذكرتى"

منافذ بيع تذاكر بطولة أمم افريقيا 2019، واصلت عملها اليوم وفقا للمواعيد الخاصة بشهر رمضان، حيث تبدأ من العاشرة صباحا حتى الرابعة عصراً، ومن الثامنة مساءً حتى الواحدة صباحاً.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة أمم افريقيا قد حددت منافذ استلام التذاكر والتى يقدم " الخليج 365 قائمة كاملة بها

الأهلى يستقر على التعاقد مع ظهير أيمن تحسباً لرحيل فتحى

استقر مسئولو النادى الأهلى على التعاقد مع ظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة ، حيث دخل أكثر من لاعب فى دائرة اهتمامات الإدارة الحمراء، يأتى على رأسهم على فوزى مدفع انبي وكريم فؤاد لاعب فريق النجوم الذى هبط لدوري الدرجة الثانية.

كهربا ينتظر عرضا خارجيا للرحيل عن الزمالك نهاية الموسم

أشترط مسئولو الزمالك، الحصول على عرض رسمى ومغرى من أجل الموافقة على رحيل محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل رغبة اللاعب فى العودة من جديد للدورى السعودى الذى شهد تألقه عندما كان لاعبا باتحاد جدة السعودى بالموسم الماضى، و تأمين مستقبله بالشكل الجيد، خاصة أن عمره مازال صغيرا حيث لم يتعدى الـ26 من عمره.