12 تعديلًا جديدًا في قانون الكرة يتم تطبيقهم في أمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن المجلس الدولي لكرة القدم "IFAB" اليوم الجمعة، أن غدًا السبت سيكون اليوم الأول لتطبيق التعديلات الجديدة في قانون اللعبة.

وأوضح اتحاد IFAB أن التعديلات الجديدة سيتم تطبيقها على كافة المباريات الودية أو الرسمية التي تنطلق بعد 1 يونيو، إلا أن البطولات التي بدأت قبل هذا التاريخ بما فيها المسابقات التي تقام على مدار أكثر من عام، والتصفيات والبطولات المجمعة والنهائيات من الممكن أن تستخدم القانون مبكرًا أو تؤجل استخدامه للنسخة التالية.

وأتت تعديلات القانون كما يلي:

كرة مسقطة:

- إذا توقف اللعب داخل منطقة الجزاء، سيتم إسقاط الكرة لصالح حارس المرمى.

- إذا توقف اللاعب خارج منطقة الجزاء سيتم إسقاط الكرة للاعب واحد من الفريق الذي لمس الكرة أخر مرة.

- في كافة الأحوال، كافة اللاعبين الأخرين من الفريقين، يجب أن يكونوا على بعد 4 أمتار من الكرة.

- إذا لمست الكرة حكم المباراة أو أي مساعد، وسكنت المرمى، تغير الفريق المستحوذ على الكرة، أو بدأت هجمة واعدة يتم احتساب إسقاط.

الركلة الثابتة

- عندما يكون هناك حائط مكون من 3 مدافعين أو أكثر، لا يحق للمهاجم التواجد على بعد أقل من متر واحد من الحائط، أثناء تنفيذ الركلة، وفي حالة مخالفة هذا، يتم احتساب ركلة حرة غير مباشرة على اللاعب المخالف.

- عندما يحصل الفريق المدافع على ركلة حرة في منطقة الجزاء الخاصة به، تعتبر الكرة في اللعب بمجرد لعبها ولا يوجد حاجة لخروجها من منطقة الجزاء لتُلعب.

الاحتفال بالأهداف:

- البطاقة الصفراء التي تحتسب للاحتفال بطريقة غير شرعية (مثلًا: خلع القميص) تبقى محتسبة في حالة إلغاء الهدف.

ركلة المرمى:

- تعتبر الكرة في اللعب بمجرد لمسها ويمكن أن تُلعب قبل أن تخرج من منطقة الجزاء.

لمسة اليد:

- تبقى لمسة اليد المتعمدة مخالفة.

- ستكون مواقف لمسة اليد التالية ركلة حرة حتى إذا كانت غير متعمدة:

1- الكرة تدخل إلى المرمى بعد أن تلمس يد أو ذراع اللاعب المهاجم.

2- اللاعب يستحوذ على الكرة أو يسيطر عليها بعدما لمست يده ثم يسجل هدف أو يصنع فرصة هدف.

3- الكرة تلمس يد أو ذراع اللاعب بعدما أصبح جسده أكبر من حجمه الطبيعي.

Advertisements

4- الكرة تلمس يد أو ذراع اللاعب عندما تكون أعلى من كتفه (إلا إذا كان اللاعب تعمد لعب الكرة بشكل صحيح ثم لمست يده أو ذراعه).

- الحالات التالية لن يتم احتسابها ركلة حرة إلا إذا توافرت فيها إحدى الحالات السابق ذكرها:

1- الكرة تلمس يد أو ذراع اللاعب مباشرة من رأسه، جسده، أو قدمه أو رأس، جسد أو قدم المنافس القريب منه.

2- الكرة تلمس يد أو ذراع اللاعب القريب من جسده دون أن تجعل حجم الجسد أكبر من الشكل الطبيعي.

3- إذا كان اللاعب يسقط والكرة لمست يده أو ذراعه عندما تكون بين جسده والأرض لتدعم جسده لكن دون أن يمتد الأمر لتجعل حجم الجسد أكبر.

4- إذا حاول حارس المرمة تشتيت رمية تماس لعبت له، أو كرة عائد إليه من زميله لكن فشل التشتيت، يمكن أن يتعامل مع الكرة بيده.

ركلة البداية

- الفريق الذي يفوز بقرعة ما قبل المباراة يمكن الآن أن يختار لعب ركلة البداية أو أي من المرميين يلعب له (في الماضي كان يحق له فقط اختيار أحد المرميين).

التوقف الطبي

- توضيح الفارق بين توقفات الانتهاش (3 دقائق) وتوقفات شرب الماء (دقيقة واحدة).

ركلة الجزاء

- منفذ ركلة الجزاء يمكنه أن يحصل على علاج سريع ثم يسدد الركلة.

- لا يمكن أن يلمس حارس المرمى القائم، العارضة، أو الشباك، ولا يجب أن يتحرك.

- حارس المرمى يجب أن يُبقي جزء من قدم واحدة على الأقل على خط المرمى أثناء تنفيذ الركلة، ولا يمكنه أن يقف خلف الخط.

معدات اللاعبين

- القمص الداخلي المنقوش أو متعدد الألوان يمكن السماح به إذا كان بنفس لون أكمام القميص الرسمي.

الركلة الحرة السريعة و(البطاقة الصفراء والحمراء)

- إذا كان الحكم على وشك إشهار بطاقة صفراء/حمراء لكن الفريق الذي لم يرتكب الخطأ لعب الركلة الثابتة سريعًا وصنع فرصة تسجيل هدف، يمكن أن يؤجل الحكم البطاقة الصفراء/الحمراء حتى توقف اللعب التالي.

التبديلات

- اللاعب الذي يتم استبداله، يجب أن يترك أرض الملعب من أقرب نقطة، لحظوط الملعب، إلا إذا رأي الحكم ضرورة خروج اللاعب من نقطة محددة لأمر متعلق بحمايته أو إصابة.. إلخ.

مسئولو الفريق

- مسئول الفريق المرتكب لخطأ يحصل على بطاقة صفراء (إنذار) أو حمراء (طرد)، وإن لم يتم التعرف على مرتكب الخطأ يتم طرد المدير الفني للفريق المتواجد في المنطقة الفنية في وقت إرتكاب الخطأ.