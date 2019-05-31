6 أعوام من المعاناة.. هل يكتب توتنهام نهاية "لعنة" كلوب مع النهائيات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

"إذا كنت السبب في خسارة 6 نهائيات يجب الجميع أن يقلق بشأني، لدينا فرصة الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا" كانت هذه كلمات يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء توتنهام.

ليفربول سيخوض مساء غد السبت النهائي التاسع في تاريخه عندما يواجه فريق توتنهام هوتسبير على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا.

كلوب والذي قاد ليفربول منذ عام 2015 لم يعرف طريق البطولات بعدما خسر ثلاث نهائيات مختلفة سواء في مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بجانب كأس الرابطة الإنجليزية.

صحيح أن كلوب بدأ في تصحيح مسار ليفربول من حيث النتائج والأداء منذ توليه الإدارة الفنية، إلا أنه افتقد القطعة الأهم وهو التتويج بالألقاب، لذلك ستكون الفرصة متاحة للمدرب الألماني من أجل كتابة تاريخ إيجابي بعد سلسلة من الأرقام السلبية حققها طوال مشواره على مستوى النهائيات.

- كأس ألمانيا

بدأ كلوب مشوراه مع النهائيات بفوز تاريخي عندما كان مديرًا فنيًا لفريق بوروسيا دورتموند عندما اكتسح غريمه بايرن ميونيخ بخمسة أهداف مقابل هدفين في نهائي كأس ألمانيا نسخة 2012.

ويُعد هذا الموسم استثنائيًا عند كلوب بعدما جمع لقبي الدوري والكأس بالتفوق على الغريم بايرن ميونيخ الذي خرج من هذا الموسم بدون ألقاب.

- دوري أبطال أوروبا

رغم التفوق على بايرن ميونيخ في نهائي كأس ألمانيا إلا أن الفريق البافاري استطاع أن يثأر بالفوز على بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2013 والتي أقيمت بالعاصمة الإنجليزية لندن وتحديدًا على ملعب "ويمبلي".

- كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ عاد ليكرر تفوقه على بوروسيا دورتموند ومدربه يورجن كلوب بعدما فاز عليه بهدفين دون رد في إطار نهائي كأس ألمانيا عام 2014.

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خسارة نهائي كأس ألمانيا تعد الهزيمة الثانية لكلوب من حيث الألقاب وعلى يد نفس المنافس بايرن ميونيخ.

- كأس ألمانيا

للموسم الثالث على التوالي وتحديدًا في نهائي كأس ألمانيا أيضًا تلقى كلوب مع فريقه السابق بوروسيا دورتموند خسارة جديدة كانت على يد فريق فولفسبورج بهدف مقابل ثلاثة.

هذا العام كان هو الأخير لكلوب مع دورتموند ليودع الفريق محققًا خمسة ألقاب بواقع لقبين دوري وسوبر ألماني بجانب لقب كأس ألمانيا.

- كأس الرابطة الإنجليزية

في موسم كلوب الأول مع ليفربول استطاع الريدز أن يصل لنهائي كأس الرابطة الإنجليزية ليضرب موعدًا أمام مانشستر سيتي.

المباراة انتهت في أشواطها الأصلية والإضافية بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1) ليتجه الفريقين لركلات الترجيح والذي انتهى لصالح السيتي بأربع ركلات مقابل ثلاثة.

- الدوري الأوروبي

في عام 2016 أيضًا تلقى ليفربول ضربة قوية وتحديدًا على المستوى الأوروبي بعد خسارة لقب اليوربا ليج بهدف مقابل ثلاثة على يد فريق إشبيلية.

ورغم انتهاء الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد أحرزه دانييل ستوريدج إلا أن الفريق الأندلسي تمكن من الرد بثلاثة أهداف في الشوط الثاني.

- دوري أبطال أوروبا

في الموسم الماضي عاد ليفربول ليخسر النهائي الثالث مع مدربه الحالي يورجن كلوب كان على يد فريق ريال مدريد بهدف مقابل ثلاثة في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الأوكرانية "كييف".