أحمد سليمان: رحيل مدرب حراس الزمالك خسارة كبيرة



علق أحمد سليمان مدرب المنتخب حراس مرمي المنتخب السابق علي صفحته حول رحيل الجهاز الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس. الفني للزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس. قال سليمان: "رحيل مدرب حراس المرمى السويسرى توماس جروتر خساره لحراس مرمى الزمالك بعد تطوير اداء جنيش وعماد وعمر ودورهم الكبير هذا الموسم".



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