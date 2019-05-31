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شاهد .. فرنسا تتفوق على مالي بالثلاثة في كأس العالم للشباب

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نجح منتخب فرنسا في تحقيق الفوز على مالي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب  ستاديون غوسير، ضمن الجولة

الثالثة بالمجموعة الرابعة لبطولة كأس العالم للشباب في بولندا.

سجل لمنتخب فرنسا ميكائيل كويسانسي وديابي من ركلة جزاء

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وأمين غويري، بينما أحرز لمنتخب مالي سيكو كواتا، وعثمان دياكيتي.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد فرنسا إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة، بينما احتلت مالي الوصافة برصيد 4 نقاط، وتأهل المنتخبان معًا للمرحلة التالية.

 

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