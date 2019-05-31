شاهد .. السعودية تودع كأس العالم للشباب بعد الخسارة من بنما

تلقى منتخب السعودية خسارة جديدة في كأس العالم للشباب في بولندا، على يد منتخب بنما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة،

ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة في البطولة.

سجل أكسل ماكنزي ودييغو فالانتا هدفي بنما،

بينما أحرز للسعودية فراس البريكان، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بنما إلى 4 نقاط متساوية مع مالي صاحب المركز الثاني، بينما تذيل الأخضر مجموعته برصيد صفر من النقاط وودع البطولة رسميًا.