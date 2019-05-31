تلقى منتخب السعودية خسارة جديدة في كأس العالم للشباب في بولندا، على يد منتخب بنما، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة،ستاديون زديسلاف كشيزكوفياك، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة في البطولة.
سجل أكسل ماكنزي ودييغو فالانتا هدفي بنما،
بينما أحرز للسعودية فراس البريكان، وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بنما إلى 4 نقاط متساوية مع مالي صاحب المركز الثاني، بينما تذيل الأخضر مجموعته برصيد صفر من النقاط وودع البطولة رسميًا.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. السعودية تودع كأس العالم للشباب بعد الخسارة من بنما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.