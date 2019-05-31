شاهد .. دجلة يجدد عقد تاكيس جونياس

أعلن نادي وادي دجلة تجديد تعاقده مع اليوناني تايكس جونياس المدير الفني للفريق لمدة موسم إضافي. وكان جونياس نجح في إنقاذ دجلة من الهبوط لدوري الدرجة الثانية المصري، بعدما احتل المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة. الهبوط لدوري الدرجة الثانية المصري، بعدما احتل المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة. وجاء قرار دجلة بالتجديد مع المدرب بعدما قدم أداء ممتعا نال إعجاب الجميع، رغم اهتزاز النتائج في البداية. ويأمل دجلة في أن يقود المدرب اليوناني الفريق الموسم المقبل للحصول على مركز متقدم في ترتيب الدوري. Advertisements

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