شاهد.. استعدادات ليفربول لمباراة توتنهام لنهائي دوري الأبطال

يستعد نادي ليفربول لمواجهة نظيره توتنهام، مساء غد السبت، الساعة التاسعة، ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا. ويواصل ليفربول تدريبات الاستعداد لمباراة الغد، أمام توتنهام بقيادة يورجن كلوب المدير الفني للفريق. Advertisements ويعتبر ذلك النهائي، الثاني لليفربول على التوالي، بعد تأهله العام الماضي للنهائي أمام ريال مدريد بكييف، وخسارته أمام الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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