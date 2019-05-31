فيلانويفا يقترب من الرحيل عن الدوري السعودي

اقترب النجم التشيلي كارلوس فيلانويفا لاعب فريق اتحاد جدة من الرحيل عن الدوري السعودي وذلك بعد تلقيه عرضًا من أحد فرق الدوري التشيلي للإنضمام إليه خلال

موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وقال صحيفة "ريد جول" التشيلية: يرغب نادي يونيفرسيداد دي تشيلي في ضم كارلوس فيلانويفا لاعب نادي

الاتحاد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة،بالرغم من تبقي عام على نهاية عقده مع العميد.

وكان فيلانويفا قد أشار في تصريحات سابقة إلى رغبته في العودة إلى تشيلي وترحيبه بأي عروض قادمة للرحيل عن الدوري السعودي.