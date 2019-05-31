اونلاين | مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر كورة ستار KORA STAR بث مباشر مباراة الترجي والوداد كورة لايف yalla youtube

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر كورة ستار KORA STAR بث مباشر مباراة الترجي والوداد كورة لايف yalla youtube والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام اليوم الجمعة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بين الترجي التونسي حامل اللقب والوداد البيضاوي المغربي، الترجي التونسي VS الوداد البيضاوي المغربي، الساعة 00:00 بتوقيت مكة المكرمة، 23:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD1.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل 1/1 في المغرب، ويكفي الترجي الفوز بأي نتيجة أو التعادل السلبي للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في مسيرته، في حين يحتاج الوداد إلى الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأكثر من 1/1 لينال اللقب للمرة الثالثة في مسيرته.

الاتحاد المصري يرفض طلبًا مغربيًا بشأن جهاد جريشة.. ويضغط على ”كاف“

”كاف“ يوقف الحكم المصري جهاد جريشة 6 أشهر بعد أحداث ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد والترجي

وقال مجدي تراوي مساعد مدرب الترجي حامل اللقب إن فريقه لم يحسم بعد لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمام الوداد رغم الأفضلية التي حصل عليها بتعادله 1/1 في الذهاب في المغرب.

ويحل الوداد ضيفًا على الترجي غدًا الجمعة في مباراة الإياب باستاد رادس.

Advertisements

وأبلغ تراوي مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس ”حققنا نتيجة إيجابية بالتعادل 1/1 في المباراة الأولى في المغرب، لكن يجب علينا التركيز جيدًا في لقاء الإياب للاحتفاظ باللقب“.

ونال الترجي والوداد آخر لقبين في 2018 و2017 على الترتيب بعد تفوق كل منهما على الأهلي المصري.

الترجي يطالب بإلغاء إنذارات لاعبيه قبل لقاء الوداد بنهائي دوري أبطال افريقيا

”كاف“ يكشف حكم مباراة الترجي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويكفي الترجي التعادل السلبي لحصد اللقب للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1994 و2011 و2018.

وأضاف تراوي ”لم يُحسم أي شيء بعد وتنتظرنا مباراة كبيرة غدًا ونأمل أن نكون جاهزين لتخطي الوداد وإحراز اللقب للمرة الثانية على التوالي.

وتابع ”لا يمكن القول إننا حسمنا اللقب رغم النتيجة الإيجابية في مباراة الذهاب بل يجب أن نقدّم أداءً جميلًا أمام جماهيرنا لصنع الفرص وتسجيل الأهداف لتخطي الوداد“.