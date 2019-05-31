اونلاين | رابط مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر كورة لايف يلا شوت 7sry يوتيوب تابع لايف مباراة الترجي غول إفريقيا

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كورة لايف مباريات اليوم بث مباشر yalla shoot رابط مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر كورة لايف يلا شوت 7sry يوتيوب تابع لايف مباراة الترجي ضد الوداد بث مباشر جوال كورة أونلاين، حيث تتجه أنظار جميع عشاق كرة القدم العربية نحو ملعب رادس، حيث اللقاء المرتقب بين الترجي والوداد في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، رابط مشاهدة مباراة الترجي والوداد اليوم مباشر تابع لايف الاسطورة kora star.

نتابع سوياً مباراة الترجي والوداد بث مباشر والتي تقام إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا, الترجي قد نجح في خطف التعادل الإيجابي خلال مواجهة الذهاب والتي قد أنتهت بهدف لكل فريق بالتأكيد التعادل الإيجابي يصب في صالح الفريق التونسي الذي سيخوض مواجهة اليوم علي الملعب الاولمبي برادس.

لقاء الذهاب قد شهد بداية متوازنة من جانب الفريقين حيث أن الوداد قد بدأ اللقاء بالضغط الهجومي بينما كان هناك تراجع دفاعي من جانب الترجي وذلك يعتبر شكل منطقي بما أن مواجهة الذهاب قد أقيمت علي المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله معقل فريق الوداد المغربي ولكن في الوقت نفسة نجح الترجي في كسر الضغط ونقل الكرة لوسط ميدان الوداد وبذلك يجعل الترجي يضطر إلي التراجع الدفاعي وذلك يعتبر شكل اللقاء في أول عشرة دقائق من بداية اللقاء.

وقد حاول الوداد محاصرة الترجي التونسي ولكن الترجي نجح مرة أخري في كسر ضغط الوداد الهجومي من خلال التحول الرائع من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية بصورة منظمة من خلال نقل الكرة علي الأرض وهذة النقطة توضح خبرة وقوة شخصية الترجي الذي لم يلجأ إلي الكرات الطولية من أجل كسر ضغط الوداد وهذا النجاح بالطبع يعود إلي منتصف ميدان الترجي المميز.

تقدم وكثافة هجومية من جانب الترجي التونسيتقدم وكثافة هجومية من جانب الترجي التونسي

لذلك لم ينجح الوداد في محاصرة الترجي في ظل التوازن الذي قام بة الترجي وجعل هناك حالة من الندية وذلك يعتبر نجاح كبير من جانب المدير الفني معين الشعباني وفي المقابل يعتبر ذلك فشل من جانب الوداد المغربي ومديرة الفني فوزي البنزرتي الذي أتاح الفرصة للترجي للدخول في اللقاء بمنتهي السهولة, حيث أن منتصف ميدان الوداد قد أتاح لمنتصف ميدان الترجي للوقوف علي الكرة ونقلها بدون صعوبات, الوداد لم يقوم بالضغط الهجومي الذي يجبر الترجي علي التراجع الدفاعي.

ولكن الجانب المميز من جانب الفريقين بالشوط الأول هو الجانب الدفاعي حيث قد نجح الفريقين في تضيق المساحات مما أثر علي الشكل الهجومي خلال اللقاء, الترجي قد نجح في إغلاق المساحات أمام الثنائي الأخطر بالفريق المغربي محمد أوناجم وإسماعيل الحداد وذلك من خلال المساندة الدفاعية من جانب ثنائي وسط الميدان حيث يقوم فرانك كوم بالمساندة الدفاعية للظهير الأيمن سامح الدربالي وذلك من أجل إغلاق المساحات أمام إنطلاقات محمد أوناجم بالإضافة أن غيلان الشعلالي يقوم هو الأخر بالمساندة الدفاعية للظهير الأيسر أيمن بن محمد من أجل إغلاق المساحات علي إسماعيل الحداد.

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مساندة دفاعية من جانب غيلان الشعلاليمساندة دفاعية من جانب غيلان الشعلالي

بذلك الشكل الخططي نجح الترجي في إغلاق المساحات في منطقة الأطراف وما ساعد الترجي علي النجاح في ذلك هو الشكل الخططي هو عدم إمتلاك الوداد التنوع الهجومي حيث يعتمد بشكل كلي علي الأطراف بينما منطقة العمق وذلك في ظل الضعف الفني من جانب المهاجم ميشائيل باباتوندي وعدم ظهور المميز من جانب وليد الكرتي خلال تلك المواجهة أيضا وسط الميدان الدفاعي إبراهيم النقاش وصلاح الدين السعيدي حيث يفتقد الثنائي لدور التكملة الهجومية مما جعل شكل الهجومي للوداد إنطلاقات وعرضيات غير مؤثرة من منطقة الأطراف.

لذلك كان أول التعديلات الفنية للمدير الفني فوزي البنزرتي بالشوط الثاني بخروج وليد الكرتي وباباتوندي حيث أن الثنائي الأقل تأثيراً في الجانب الهجومي, وما جعل معاناة الوداد الهجومية تزداد هو عدم التأثير الهجومي من جانب الظهيرين عبد اللطيف نصير وأيوب أملود مما جعل أوناجم والحداد يعتمدون علي مهاراتهم الفردية لذلك الوداد بالشوط الأول لم يكن لدي فرص خطيرة.

أيضا وسط ميدان الترجي التونسي كان لدي مهام هامة للغاية خلال مواجهة اليوم عكس وسط ميدان الوداد حيث أن الثلاثي فرانك كوم وغيلان الشعلالي وفوسيني كوليبالي حيث قد قام وسط ميدان الترجي بالضغط المتقدم علي فريق الوداد مما جعل هناك صعوبات أمام الوداد في نقل الكرة بالإضافة إلي أفساد العديد من هجمات الوداد وذلك أيضا أثر علي الناحية الهجومية لفريق الوداد.

ضغط منتصف ميدان الترجي علي الودادضغط منتصف ميدان الترجي علي الوداد

بدأ شوط اللقاء الثاني بطرد إبراهيم النقاش لاعب خط وسط الوداد مما جعل مهمة الوداد بالغة الصعوبة بالإخص بعد تقدم الترجي بالشوط الأول بالدقيقة الثالثة والأربعون مما يجعل الوداد يندفع هجومياً من أجل إدراك هدف التعادل ولكن طرد إبراهيم النقاش قد أثر بصورة واضحة علي شكل الوداد الهجومي لذلك كان علي المدير الفني فوزي البنزرتي القيام بعمل التوازن الدفاعي الهجومي بالإخص أن في حالة نجاح الترجي في إحراز هدفة الثاني سيزيد من صعوبة المهمة علي أبناء فوزي البنزرتي.

وقد ظهر توتر من جانب لاعبي الوداد وذلك بعد طرد إبراهيم النقاش وقد ظل الوداد يعتمد علي إسماعيل الحداد ومحمد أوناجم ولكن بخلاف ذلك لم ينجح الوداد في تشكيل خطورة هجومية علي مرمي الترجي التونسي, ,قد أستمر الترجي في عملية الضغط علي منتصف ميدان الوداد مما جعل الوداد محاصر في منتصف ملعبة علي الرغم أن من الطبيعي أن يحدث العكس بالإخص بعد أن تقدم الترجي بالهدف الأول وعلي الرغم من الشكل الهجومي السيء لفريق الوداد ولكن نجح الوداد في إدراك التعادل عن طريق نجمة إسماعيل الحداد ولكن من ضربة ثابتة وذلك يعتبر المنفذ الوحيد لفريق الوداد من أجل إدراك التعادل.

مواجهه اليوم ستكون مختلفة حيث التعادل سيجعل الترجي يحصد اللقب للموسم الثاني علي التوالي بينما سيخوض الوداد مواجهة اليوم وليس لدي فرص أخري سوي تحقيق الفوز من أجل حصد اللقب ولكن بالتأكيد فرص الترجي في حصد اللقب كبيرة بالإخص أن اللقاء سيقام علي الملعب الاولمبي برادس مما يعطي أفضلية كبيرة لفريق الترجي ومايزيد من أفضلية الترجي هو نتيجة لقاء الذهاب.