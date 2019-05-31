اونلاين | FINAL today يلا شوت Taraji و Wydad مشاهدة مباراة الترجي و الوداد البيضاوي بث مباشر “دوري ابطال افريقيا” يوتيوب goal ES

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مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر اليوم 31-5-2019 في نهائي دوري ابطال افريقيا

قمة كروية نارية بين الترجي والوداد في بث مباشر مباراة الترجي والوداد مباراة ملتهبة قبل أن تنطلق مشاهدة مباراة الترجي والوداد بث مباشر في المباراة التي تقام على أرضية ملعب رادس معقل الترجي في الحادية عشر مساءا بتوقيت القاهرة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة الواحدة صباحا بتوقيت أبو ظبي اليوم الجمعة الموافق الحادي والثلاثون من شهر مايو لعام 2019 ميلاديا في المباراة التي تقام بين الفريقين في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018-2019 في قمة مثيرة بين الفريقين وستكون المباراة مليئة المتعة والإثارة والندية نظرا لقوة الفريقين وتاريخهما الطويل بالبطولات الأفريقية مشاهدة مباراة الترجي والوداد بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة الترجي والوداد

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الترجي يدخل لقاء اليوم وهو منتشيا بالتعادل الإيجابي الذي عاد به من المغرب في موقعة الذهاب ويسعى أبناء باب سويقة للمضي قدما نحو الحفاظ على لقبه الذي توج به في الموسم الماضي على حساب الأهلي المصري وفي إطار سعينا لتوفير خدمة مميزة لعشاق الكرة العربية والإفريقية سيوفر موقعنا يلا شوت بلس خدمة مميزة نقل اللقاء عبر رابط البث المباشر مشاهدة مباراة الترجي اليوم ويدخل الترجي التونسي لقاء اليوم بعدما نجح في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق في مباراة قوية تقدم فيها الترجي ومحليا يعيش الفريق حالة جيدة حيث يتصدر الفريق الدوري التونسي برصيد 53 نقطة ويفصله نقطتين من 4 مباريات للفوز بلقب البطولة ومن المنتظر أن يلعب معين الشعباني المدير الفني لفريق الترجي التونسي بنفس طريقته المعتادة مع الاعتماد على خبرات كل من طه ياسين الخنيسي وخليل الشمامي بالإضافة لمهارات كريم البلايلي وسعد بقير وأنيس البدري في مباراة يحتاج فيها الترجي للخروج بالتعادل السلبي أو تحقيق اي انتصار للتتويج باللقب الرابع في تاريخه بدوري الأبطال مشاهدة مباراة الوداد والترجي أون لاين.

على الجانب الأخر يدخل فريق الوداد موقعة اليوم وهو عازما على تحقيق الفوز من أجل تحقيق الفوز بلقب البطولة وتعويض تعادله في مباراة الذهاب ويتيح موقعنا yalla shoot plus خدمة متابعة اللقاء بسرعة عالية مشاهدة مباراة الوداد اليوم ويحتاج الوداد لتحقيق الفوز في لقاء اليوم للتتويج باللقب أو تحقيق تعادل إيجابي بأكثر من هدف ومحليا يتصدر الفريق بطولة الدوري المغربي برصيد 55 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الرجاء البيضاوي أقرب منافسيه قبل جولتين من النهاية وسيلعب المخضرم فوزي البنزرتي المدير الفني لفريق الوداد بتشكيل هجومي في لقاء اليوم حيث سيعتمد على كل من صلاح الدين السعيدي ووليد الكرتي و أوناجم وسيلعب الفريق بطريقته المعتادة 4-3-3 مع الاعتماد كثيرا على الخط الأمامي لضرورة التسجيل في موقعة اليوم حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق مما يعطي الترجي أفضلية في مباراة اليوم.

الترجي والوداد نهائي عربي بنكهة إفريقية وهو النهائي الثاني الذي يجمع بين الفريقين في نهائي دوري الأبطال بعد نسخة 2011 والتي توج بلقبها الترجي على حساب الوداد بعدما تعادلا ذهابا سلبيا قبل أن يفوز بهدف في الإياب وشهدت مباراة الذهاب جدلا كبيرا بسبب حكم اللقاء المصري جهاد جريشة والذي لم يحتسب هدف صحيح للوداد البيضاوي مما جعل مسئولي الفريق المغربي يقدمون احتجاجا رسميا ضد الحكم المصري ليقوم الكاف معاقبته بالإيقاف لمدة 6 أشهر وهو ما يمثل ضغطا كبيرا على حكم مباراة الإياب وجعل اللقاء على صفيح ساخن قبل انطلاقه خاصة بعد شكوى الترجي ضد حكم الإياب وخوفهم من انحيازه للوداد مستشهدين بما حدث في نهائي 2017 أمام الأهلي من حكم اللقاء والذي اهدى اللقب الوداد وأرسل الترجي التونسي دعوة رسمية للحكم التاريخي الإيطالي كولينا لحضور المباراة النهائية من أجل الضغط على حكم اللقاء ليرد الوداد بطلب نقل اللقاء خوفا من الاعتداء على الفريق مثلما حدث مع الأهلي في العام الماضية في نهائي البطولة وطالب أحمد أحمد رئيس الكاف الفريقين بالهدوء قبل اللقاء الحاسم.

موعد مباراة الترجي والوداد والقنوات الناقلة ومن المنتظر أن يقود الدولي الجامبي بكاري جاساما مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا وهو أحد حكام النخبة في قارة إفريقيا وسبق وأدار العديد من المباريات النهائية الحاسمة في البطولات القارية حيث تواجد في نهائي نسخة 2017 في لقاء الإياب بين الوداد والأهلي والذى انتهى لصالح الوداد يتفوق تاريخيا فريق الترجي على الوداد ومن المقرر أن يتم نقل اللقاء عبر قناة بي ان سبورت الرياضية باعتبارها الناقل الحصري لبطولة دوري الأبطال مع توفير الاستوديو التحليلي للمباراة ويفتقد الفريقين للعديد من اللاعبين بسبب الإيقاف في مباراة الذهاب حيث يفتقد الترجي في مباراة اليوم للثلاثي شمس الدين الذوادي وغيلان الشعلالي والحارس معز بن شريفية بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء في مباراة الذهاب بينما يعانى الوداد من غياب نجمة إبراهيم النقاش بسبب حصوله على البطاقة الحمراء فى لقاء الذهاب بالإضافة إلى أشرف دارى للحصول على البطاقة الصفراء الثانية.