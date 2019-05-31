رياضة | جروس يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" حقيقة تدريب الأهلي المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يكشف لـ"الخليج 365 الرياضي" حقيقة تدريب الأهلي المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، حقيقة توليه تدريب نادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال جروس في تصريحات لـ"الخليج 365 الرياضي" إنه لن يقوم بتدريب الأهلي المصري على الإطلاق، مشيرا إلى أن وجهته المقبلة ستكون أهلي جدة السعودي بشكل كبير.

Advertisements

وكان رئيس الزمالك أعلن رحيل جروس عن تدريب الأبيض عقب التعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق أمس الخميس في بطولة الدوري العام.

وتواجد كريستيان جروس في نهائي بطولة السفارة السويسرية لسيدات كرة القدم في نادي الصيد، مساء اليوم الجمعة.