رياضة | هزار ومرح في أول ظهور لـ"جروس" بعد رحيله المُهين عن الزمالك (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هزار ومرح في أول ظهور لـ"جروس" بعد رحيله المُهين عن الزمالك (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك لنهائي بطولة السفارة السويسرية لكرة القدم الذي اقيم مساء اليوم الجمعة في نادي الصيد.

وحرص المدرب السويسري على مصافحة اللاعبات قبل انطلاق المباراة، وقام بسؤال كل لاعبة " أهلاوية أم زمالكاوية؟"، ويضحك عندما تكون الإجابة "زمالكاوية"، بينما يعبر عن صدمته بشكل كوميدي عندما تكون "أهلاوية" ويقول "لا لا".

يذكر أن رئيس الزمالك مرتضي منصور أعلن رحيل جروس عن تدريب الفريق بعد تعادله أمس أمام الانتاج الحربي بهدف لمثله ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.