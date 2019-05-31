رياضة | عاجل.. أول ظهور لـ"جروس" بعد الأزمة الأخيرة مع رئيس الزمالك (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول ظهور لـ"جروس" بعد الأزمة الأخيرة مع رئيس الزمالك (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقطت عدسة "الخليج 365 الرياضي" السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، في ظهوره الأول عقب الأزمة الطاحنة مع رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكان رئيس الزمالك أعلن رحيل جروس عن تدريب الأبيض عقب التعادل أمام الإنتاج الحربي بهدف لكل فريق أمس الخميس في بطولة الدوري العام.

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وتواجد كريستيان جروس في نهائي بطولة السفارة السويسرية لسيدات كرة القدم في نادي الصيد، مساء اليوم الجمعة.