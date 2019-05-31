رياضة | مجزرة في سموحة بأوامر حسام حسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجزرة في سموحة بأوامر حسام حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفكر حسام حسن مدرب نادي سموحة، في عمل "فلترة" بين صفوف اللاعبين، استعداداً لبداية الموسم المقبل، وذلك بعد الاتفاق على تجديد عقده مع الفريق لموسم آخر.

وجلسَ التوأم حسام حسن وإبراهيم حسن، مساء أمس الخميس مع فرج عامر رئيس سموحة للتوصل لاتفاق على كافة الشروط المالية قبل تجديد عقده، وأيضاً الحديد عن الصفقات الجديدة.

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وكشفت تقارير صحفية الأسماء التي يمكن أن يتم الاستغناء عنها وهي؛ محمد حمدي زكي، السيد فريد، محمد فتحي حارس المرمى، عبد العزيز إمام، إبراهيم عادل، أحمد صبحي، عمر سعد.

كما تتجه النية داخل الجهاز الفني لنادي سموحة إلى عدم تجديد إعارة عمرو بركات.

ويحتل نادي سموحة المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة وسيخوض مواجهته الأخير أمام الاتحاد السكندري يوم الإثنين.