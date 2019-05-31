رياضة | مدرب الأخضر الشاب: ظروف خفية وراء خروجنا من كأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الأخضر الشاب: ظروف خفية وراء خروجنا من كأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أميرة فطيم

كشف خالد العطوي، المدير الفني لمنتخب السعودية، الأسباب التي أنهت مشوار الأخضر في كأس العالم للشباب 2019، والمقامة في بولندا.

وقال العطوي في تصريحات تلفزيونية، إن هناك ظروف خفية، لا يريد أن يتحدث عنها، هي التي كانت وراء الوداع المخيب لكأس العالم.

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ونفى المدير الفني لمنتخب الأخضر، تقصير لاعبيه خلال البطولة، مشددًا على أنهم قدموا كل ما لديهم.

وأعرب العطوي، عن ثقته في أن يصبح الجيل الحالي للمنتخب الوطني الشاب، هم نجوم السعودية الأوائل، في السنوات العشر القادمة.

وودع الأخضر السعودي، بطولة كأس العالم للشباب 2019، من دور المجموعات، بتلقيه 3 هزائم متتالية، من كل من فرنسا ومالي وبنما.