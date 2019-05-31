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رياضة | بوكيتينو يحسم مصير هاري كين أمام ليفربول

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رفض الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، الرد على التساؤلات بشأن مشاركة مهاجم الفريق هاري كين كأساسي في نهائي أمام ليفربول في المباراة التي تقام غدًا السبت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال المدرب الارجنتيني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدينا حصة تدريبية أخيرة، وسنقرر بعدها ماسيحدث."

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وغاب كين عن المشاركة في مباريات توتنهام، منذ مباراة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في أوائل أبريل الماضي بسبب إصابة في أربطة الكاحل.

وأضاف بوكيتينو: "لن يكون من السهل اتخاذ هذا القرار غدًا".

واختتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته قائًلا: "لدينا كل المعلومات، سنتخذ قرارًا ونحاول الفوز".

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