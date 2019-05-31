رياضة | بوكيتينو يحسم مصير هاري كين أمام ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بوكيتينو يحسم مصير هاري كين أمام ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، الرد على التساؤلات بشأن مشاركة مهاجم الفريق هاري كين كأساسي في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في المباراة التي تقام غدًا السبت في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقال المدرب الارجنتيني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لدينا حصة تدريبية أخيرة، وسنقرر بعدها ماسيحدث."

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وغاب كين عن المشاركة في مباريات توتنهام، منذ مباراة دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي في أوائل أبريل الماضي بسبب إصابة في أربطة الكاحل.

وأضاف بوكيتينو: "لن يكون من السهل اتخاذ هذا القرار غدًا".

واختتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته قائًلا: "لدينا كل المعلومات، سنتخذ قرارًا ونحاول الفوز".