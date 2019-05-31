رياضة | المنتخب السعودي يودع منافسات كأس العالم للشباب بعد الخسارة من بنما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب السعودي يودع منافسات كأس العالم للشباب بعد الخسارة من بنما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع المنتخب السعودي بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم عقب خسارته أمام منتخب بنما 1-2 اليوم الجمعة، في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة بالبطولة، والتي شهدت فوز منتخب فرنسا على مالي 3-2 تأهلهما لدور الـ16.

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وتقدم منتخب بنما بهدف سجله أكسل ماكنزي في الدقيقة السابعة وتعادل المنتخب السعودي بهدف سجله فراس البريكان في الدقيقة 53 قبل أن يسجل دييغو فالانتا الهدف الثاني لبنما في الدقيقة 78.

ورفع منتخب بنما رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف منتخب مالي، وظل المنتخب السعودي بلا نقاط في قاع الترتيب.