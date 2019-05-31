رياضة | فيدرر يبلغ دور الـ16 برولان جاروس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيدرر يبلغ دور الـ16 برولان جاروس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل السويسري روجيه فيدرر إلى دور الستة عشر ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس، وذلك عقب فوزه على النرويجي كاسبر رود6 / 3 و6 / 1 و7 / 6 (10 / 8)، اليوم الجمعة في الدور الثالث من البطولة.

وأنهى فيدرر /37 عاما/ المباراة في ساعتين و11 دقيقة.

وشارك فيدرر للمرة الأولى في بطولة فرنسا المفتوحة قبل 20 عاما، عندما كان والد رود، كريستيام، يلعب هناك ووصل وقتها للدور الثالث.

وكانت هذه المباراة هي المباراة رقم 400 لفيدرر في بطولات الجائزة الكبرى (الجراند سلام)، وهو رقم لم يصل إليه أي لاعب من قبل. وبات فيدرر أكبر لاعب يصل إلى دور الستة عشر في بطولة باريس في آخر 52 عاما وفي بطولات الجائزة الكبرى في آخر 28 عاما.

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وغاب فيدرر، الفائز باللقب في 2009، عن المشاركة في البطولة لأربع سنوات لكن منذ عودته في هذه النسخة لم يخسر في أي مجموعة ولكنه لم يواجه اختبارا حقيقيا حتى الآن.

وتأهل الفرنسي بينوا بيير لدور الستة عشر بعد انسحاب الإسباني بابلو كارينو بوستا عندما كانت النتيجة تقدم بيير بمجموعتين لمجموعة 6 / 2 و4 / 6 و7 / 6 (7 / 1).

كما تأهل الياباني كي نيشيكوري لدور الستة عشر بفوز على الصربي لاسلو جيري 6 / 4 و6 / 7 (6 / 8) و6 / 3 و4 / 6 و8 / 6.

وفي مباراة من الدور الثاني، فاز السلوفاكي مارتن كليزن على الفرنسي لوكاس بويل 7 / 6 (7 / 4) و2 / 6 و6 / 3 و3 / 6 و 9 / 7.