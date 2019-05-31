رياضة | عاجل.. أسطورة ميلان يفاجئ محمد صلاح بهذا التصريح!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أسطورة ميلان يفاجئ محمد صلاح بهذا التصريح! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللاعب الإيطالي المعتزل أندريا بيرلو إن هداف ليفربول، النجم المصري محمد صلاح، سيكون الورقة الرابحة لـ"الريدز" خلال مواجهة توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيقام السبت، على ملعب واندا ميتروبوليتانو بمدريد.

وأكد بيرلو أن مباراة نهائي التشامبيونز ليج بين "الريدز" و"السبيرز" ستكون صعبة للغاية بالنسبة للفريقين.

وأوضح اللاعب السابق أن الفريقين يمتلكان العديد من الأوراق الرابحة القادرة على حسم المباراة لأي منهما.

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وأضاف: "يبقى النجم المصرى محمد صلاح واحداً من أخطر لاعبي الريدز وسيكون ورقة رابحة لفريقه في حال كان في كامل مستواه أثناء المباراة".

وأعرب بيرلو عن إعجابه بتجربة "الفرعون" المصري مع ليفربول.

ويواجه ليفربول توتنهام السبت لحسم لقب دوري أبطال أوروبا، البطولة الأعرق على مستوى الأندية بالقارة العجوز.

وللمرة الأولى منذ 11 عاماً وتحديداً منذ مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي، يتواجه فريقان إنجليزيان مجدداً في النهائي للظفر بالكأس ذات الأذنين، في سابقة تعد الثانية في التاريخ، وذلك في موسم استثنائي لكرة القدم الإنجليزية، التي شهدت أيضاً سيطرة على الدوري الأوروبي، بعد تتويج تشيلسي على حساب آرسنال.