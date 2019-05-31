رياضة | ماذا ينتظر الأهلي والزمالك للظفر بلقب الدوري الممتاز؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا ينتظر الأهلي والزمالك للظفر بلقب الدوري الممتاز؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الموسم الكروي بالدوري المصري الممتاز، من نهايته، وبات الصراع على أشده بين منافسي القمة لحصد اللقب وتحديد مقاعدهم بالبطولات الإفريقية.

ويسعى كلا من ناديي الأهلي والزمالك، لحسم اللقب لصالحه بالمباريات المتبقية، خاصة بعد خروج بيراميدز سبورت، من المنافسة بشكل رسمي من الصراع على اللقب المحلي.

وفشل الزمالك، في تحقيق الفوز على الإنتاج الحربي، واكتفى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ولم يستغل الإخفاق الذي سقط فيه الأهلي، منافسه المباشر بالتعادل الإيجابي أمام الإسماعيلي، بهدف لمثله بالدوري العام.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" ما تبقى من مباريات لثلاثي المقدمة وأرقام الجولات السابقة للدوري بالتقرير الآتي:-

1- "الأهلي"

لعب : 32 مباراة.

متبقي: مباراتين.

عدد النقاط : 74 نقطة.

المركز: الأول.

المباريات المتبقية: "المقاولون العرب_الزمالك".

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2- "بيراميدز سبورت "

لعب : 34 مباراة.

متبقي: أنهى جولاته بالموسم.

عدد النقاط: 70 نقطة.

المركز: الثاني.

3- "الزمالك"

لعب: 30 جولة.

متبقي: 4 جولات.

عدد النقاط: 67 نقطة.

المركز: الثالث.

المباريات المتبقية: "حرس الحدود_ الإسماعيلي _ الجونة_ الأهلي".