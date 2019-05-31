رياضة | احذر يا كلوب.. 4 لاعبين يمثلون القوة الضاربة للسبيرز في نهائي الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احذر يا كلوب.. 4 لاعبين يمثلون القوة الضاربة للسبيرز في نهائي الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق توتنهام هوتسبير، منافسه فريق ليفربول يوم 1 يونيو المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو في مدريد، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى السبيرز بقيادة مدربه ماوريسيو بوتشيتينو للفوز بأول لقب لدوري الأبطال في تاريخ النادي، وتحقيق إنجاز كبير مع اللاعبين هذا الموسم.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" 4 لاعبين يجب أن يحذر منهم كلوب مدرب ليفربول في مباراة نهائي أبطال أوروبا.

1- هاري كين

يعد المهاجم الإنجليزي هاري كين من أبرز اللاعبين على مستوى العالم في السنوات الأخيرة، ولكنه يغيب عن الفريق منذ فترة طويلة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام مانشستر سيتي في الدور الربع نهائي من البطولة، وسيعود كين ليشارك بشكل أساسي في المباراة النهائية، وسيمثل قوة ضاربة كبيرة لبوتشيتينو أمام ليفربول.

Advertisements

2- لوكاس مورا

ظهر الجناح للبرازيلي لوكاس مورا بشكل مميز للغاية، بعد إصابة هاري كين والمشاركة بشكل أساسي مع الفريق، حيث كان السبب الرئيسي في تأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الهاتريك الذي أحرزه في شباك أياكس امستردام الهولندي بالدور نصف النهائي على ملعب يوهان كرويف.

3- سون هيونج

يعيش الكوري الجنوبي سون هيونج أفضل مواسمه الكروية، وذلك بعد تسجيل عدة أهداف مؤثرة مع الفريق هذا الموسم مثل مباراة مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي، عندما سجل هدفين في مبارة الإياب على ملعب الاتحاد، ويعد هو الهداف الثاني للفريق هذا الموسم بالدوري بعد هاري كين.

4- كريستيان ايريكسن

يعتمد المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو على الدنماركي كريستيان ايريكسن في خط الوسط على صناعة اللعب والهجمات للمهاجمين، وعلى امتيازه في تنفيذ الضربات الثابتة للفريق.