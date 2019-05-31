رياضة | الأهلي يحسم الجدل حول ضم عمرو وردة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يحسم الجدل حول ضم عمرو وردة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي مسؤولو النادي الأهلي عدم فتح المفاوضات مع عمرو وردة صانع ألعاب باوك اليوناني، وذلك بعد رفض اللاعب عروض الأحمر خلال شهر يناير الماضي.

ورفض الخطيب رئيس النادي الأهلي، فكرة عودة وردة، خاصةً أنه قد أبلغ إدارة الأحمر برغبته في الاستمرار بقارة أوروبا ويفضل عدم العودة إلى مصر مجدداً.

وكان وردة قد تواجد في القائمة الأولية لمنتخب مصر لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وفي سياق آخر؛ قرر مارتن لاسارتي مدرب النادي الأهلي منح لاعبيه راحة لمدة 48 ساعة، ليستأنف الفريق الأحمر تدريباته يوم الأحد المقبل.