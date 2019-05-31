رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم خالد جلال مع الشعلة قبل تدريب الزمالك ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم خالد جلال مع الشعلة قبل تدريب الزمالك ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس نادي الزمالك، عن تولي خالد جلال المدير الفني السابق لنادي الشعلة السعودي، مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم، بالمباريات المتبقية من عمر الدوري العام.

وأقال رئيس الأبيض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، عقب تعادله أمام الإنتاج الحربي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين للدوري المصري.

ولم يشفع حصد لقب بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، في نجاته من مقصلة الإقالة، عقب أيام قليلة من التتويج الإفريقي على حساب نهضة بركان المغربي.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي " أرقام خالد جلال مع ناديه السابق قبل تولي مسئولية القلعة البيضاء بصفة رسمية من خلال التقرير الآتي:-

خاض: 13 مواجهة.

فوز: مباراتين.

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تعادل: 4 مباريات.

هزيمة: 7 مواجهات.

سجل: 7 أهداف.

تلقت شباكه: 19 هدف.

نسبة الفوز: 15%.

معدل التهديف: نصف هدف بالمباراة الواحدة.