شكرا لقرائتكم خبر عن الفحص الطبي يحدد موقف «إكرامي» من المشاركة في مران الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للفحص الطبي بعد غدٍ الأحد، للاطمئنان على إصابته برشح في الركبة.
كان اللاعب قد اكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة في «الجيم» على هامش مران الفريق الجماعي خلال الـ48 ساعة الماضية، على أن يتم الاطمئنان على إصابته مجددًا بعد غد الأحد قبل انطلاق مران الفريق.
وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي قد قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة وغدا، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غدٍ الأحد.
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